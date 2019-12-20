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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarım aracıyla kaza yapan 15 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Tarım aracıyla kaza yapan 15 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

- Patpat kazasında yaşamını yitiren şahıs son yolculuğuna uğurlandı

( AFYON KARAHİSAR)- Patpat ile şarampole devrilen genç kurtarılamadı AFYON KARAHİSAR

Cenaze Tarım Cenaze Namazı Karahisar Direksiyon 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki genç, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Şuhut ilçesi Paşacık köyü-Karahallı köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paşacık köyü istikametinden Karahallı Köyü istikametine seyir halinde bulunan Serkan Ceylan (15) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Paşacık köyü çıkışında genç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçmuş, sürücü Ceylan ise ağır yaralanmıştı. Şuhut Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanvekili Ahmet Karagönen, ilçe merkez ve köy muhtarları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Karahallı Köyü Muhtarı İzzet Ceylan’ın oğlu olan 15 yaşındaki Serkan Ceylan Karahallı Köyü Camii’de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
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