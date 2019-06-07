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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 5 yaralı

Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 5 yaralı

-Yerde yatan yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Tarım Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi
--Kaza yapan pat pat aracından görüntü
--Yaralıların sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınması
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza; Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Çavuşlar Mahallesi istikametine gitmekte olan Onur K. idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada pat pat sürücüsü Onur K. ile birlikte pat patın kasasında bulunan Furkan A., Muhammed Ali A., Nurullah Ç. ve Yunus Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sürücü Onur K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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