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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - SİİRT

Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - SİİRT

- Hastanenin önünde ambulansın gidişi - Hastanenin içi - Kazazedelerin yakınları Siirt 'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te tarım aracının devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Bahattin Boğa'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kilis köyü mevkisinde devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Kaşmaz ve 12 yaşındaki Zeynel Kartal yaralandı. Siirt ve Pervari Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane Tarım 

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