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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu Haberi

Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu Haberi

İneğin halat bağlanarak çekilmesi

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Tarım 

-İneğin yere indirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi’nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı CANKUR ekibi kurtardı. Salih Yencilek isimli mahalle sakini, ineğinin tarım aletinin içerisinde mahsur kaldığını fark etmesi üzerine durumu ihbar ederek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden, yaralanmasına sebep olmadan kurtararak sahibine teslim etti.
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