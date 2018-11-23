Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiren Topkapı Sarayı havadan görüntülendi



- Topkapı Sarayı tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde restorasyon işlemlerinin devam ettiği görülürken çalışmalar tamamlandığında 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı'nda gezi alanına dahil edilerek turistlerin ziyaretine açılacak. Tarihinin en kapsamlı ve büyük restorasyon sürecini geçiren Topkapı Sarayı’da son durum havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan ve yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan sarayda devam eden çalışmalar tamamlandığına 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı'nda gezi alanına dahil edilerek turistlerin ziyaretine açılacak. Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü sarayın birçok bölümünde iskeleler kurulurken iskelelerin etrafına da brandalar çevrildi. Topkapı Sarayı'nın binalarından avlu ve bahçelerine kadar birçok noktasında güçlendirme, restorasyon, peyzaj, teşhir ve tanzim çalışmaları devam ediyor. Asırlardır ayakta olan sarayın çeşitli bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Öte yandan sac döşeme işlemleri de devam ediyor. Sarayda restorasyonu tamamlanan alanlar ve ziyaretçilere kapalı alanlarda devam eden restorasyon çalışmaları görüntülendi.Görüntülerde bitmiş alanlar görülürken, brandayla çevrilen yerlere sac döşeme işlemlerinin de devam ettiği görülüyor. Restorasyon için 300 milyon liralık bütçe İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul yarımada içerisinde Sarayburnu'nda bulunan sarayın havadan görüntüsü yıllarca Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan sarayın ihtişamını da gözler önüne serdi. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olacak olan restorasyon projesinde yüzlerce işçi, restoratörler, akademisyenler, nakkaşlar, ve çeşitli bilim dallarındaki uzmanlar sarayı eski günlerine kavuşturmak için çalışıyor.

