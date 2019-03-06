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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi Yeni Cami'de hırsızlık yapan zanlı, kameralara yansıdı

Tarihi Yeni Cami'de hırsızlık yapan zanlı, kameralara yansıdı

Hırsızın sırt çantasıyla camide dolaşma anları

( İSTANBUL )- Cami hırsızı önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı İSTANBUL

Yabancı Hırsız Güzergah Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 


- Fatih'te, tadilat nedeniyle ibadete kapalı camiden 50 kilo kurşun çalan yabancı hırsız, önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Hırsızın camide sırt çantasıyla dolaşması güvenlik kameralarca saniye saniye kaydedildi. Olay, 15 Şubat tarihinde gece yarısı 03.15 sıralarında Eminönü’deki tarihi Yeni Cami’de meydana geldi. Tadilat halindeki caminin arka kapısından içeriye giren Özbekistan uyruklu A.B. (43) adlı yabancı hırsız, bir süre avluda dolaştı. Daha sonra içeride bulunan 50 kilo kurşunu yanında getirdiği çantaya koyarak çaldı. Bir süre daha caminin içerisinde dolaşan Özbek hırsız, bir süre daha cami içinde dolaştıktan sonra kayıplara karıştı. Gündüz saatlerinde camiye gelen yetkililer ise hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek zanlının gittiği güzergahtan kaldığı adresi tespit etti. Aynı gün şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan polis, Özbekistan uyruklu A.B. adlı şüpheliyi camiden çaldığı kurşunlarla yakalayarak gözaltına aldı. Kurşun hırsızı, polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece “Resmi kurumdan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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