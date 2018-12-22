Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi yarımadada restorasyon başladı

Tarihi yarımadada restorasyon başladı

drone

Restorasyon Mimari Ziyaretçiler Doğuş Konsept 

-Tarihi yarımada detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Ünye ilçesinin en eski ve tarihi dokusunu barındıran noktalardan biri olan Burunucu Yarımadasında Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliği ile planlanan restorasyon çalışmaları başladı.
4 tanesi tescilli eser olmak üzere 12 adet bina bulunan yarımadada yapılardan 3’ü ticari işletme, 7 tanesi ise konut olarak kullanılıyor. 1 milyon 150 bin lirası Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 385 bin lirası ise Ünye Belediyesi tarafından karşılanan proje tamamlandıktan sonra adada seyir amaçlı iskele, çeşme, sanat sokağı, çömlek fırını, turizm danışma ofisi, mini plaj alanı yapılacak. Proje ile birlikte 4 adet seyir dürbünü bölgeye monte edilerek, ziyaretçilerin güneşin doğuşunu seyretme imkânı sunulacak. Burunucu yarımadasında bulunan binalarda da geleneksel ve özgün mimari dokusu göz önünde bulundurularak cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması yapılacak. Proje ile adanın turizme kazandırılması sağlanacak, yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve kültürün yaşatıldığı bir alan oluşturularak kent ekonomisine girdi sağlanacak. Burunucu yarımadasında bina sahipleri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 5 adet butik otel yer alırken, bölgede bulunan 2 adet kafe konsept değişikliği yaparak yöresel ürünlerin sunulduğu bir mekan haline gelecek. (MAK)
İlgili Foto Galeriler
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
En Havalı Konsept OtomobillerEn Havalı Konsept Otomobiller
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı