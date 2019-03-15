Tarihi yarımada 'Atlı Birliklere' emanet (1) - ÇANAKKALE Haberi
Tarihi yarımada "Atlı Birliklere" emanet (1) - ÇANAKKALE - Atların hazırlanması ve bakım çalışmaları - Atların eğitimleri - Atlardan drone görüntüleri - Atların bölgedeki devriyelerinden detaylar - Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki'nin konuşmasıTarihi yarımada "Atlı Birliklere" emanet - Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın binlerce turistin ilk uğrak noktaları arasında yer alan Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, Çİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor - Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki: - "Vatandaşlar bizleri gördüğünde çok olumlu tepkiler veriyorlar. Hayvan sevgilisiyle güvenlik güçlerinin bir arada olmasını takdir ediyorlar. Bu faaliyetlerimizin sürekli devam etmesini istiyorlar"ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, Jandarma bünyesindeki "Atlı Birlikler" tarafından korunuyor.Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın binlerce turistin ilk uğrak noktaları arasında yer alan Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor.Kabatepe Mevkisi'nde 2018 yılının Ağustos ayında kurulan at tavlalarıyla beraber sürekli görev almaya başlayan timler, Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği gibi simge noktaların yanı sıra neredeyse tüm adada devriye geziyor.Oruç Reis, Şanlı, Özgür ve Ötüken ismindeki 4 at, ihtişamlı görünümleri ve heybetli yapılarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi çekiyor. - "Bünyemizde 4 tane asayiş atımız bulunuyor"Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda genellikle geçici olarak bu bölgelerde görev aldıklarını söyledi.
Kabatepe mevkisinde kurulan tavlalarla beraber daimi görev yapmaya başladıklarını belirten Tiryaki, araçların giremediği yerlerin yanı sıra zorlu arazi koşullarında kendilerinin ön plana çıktığını anlattı.Tiryaki, yaz aylarında Eceabat ve Kabatepe mevkilerindeki sahillerde de görev aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:"Bünyemizde 4 tane asayiş atımız bulunuyor. Atlar Hollanda ve İsveç ırkı. Atlarımız ılık ve soğukkanlı oldukları için insanlara ani tepki göstermez ya da hayatın akışı içinde risk oluşturabilecek hareketler yapmazlar. Atlar doğaları gereği çok çabuk paniğe kapılırlar. Bizim atlarımız JAKEM Komutanlığı'nda da daha önce eğitim aldılar. Vatandaşlar bizleri gördüğünde çok olumlu tepkiler veriyorlar. Hayvan sevgisiyle güvenlik güçlerinin bir arada olmasını takdir ediyorlar. Bu faaliyetlerimizin sürekli devam etmesini istiyorlar."
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