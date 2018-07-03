Tarihi yalıya çarpan gemi Türkiye’den ayrıldı İzle



- İstanbul Boğazı’nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarparak büyük hasara yol açan Malta bandıralı Vitaspirit adlı geminin, yalı sahiplerinin anlaşmaya varması üzerine Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan'da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Ortaya çıkan maddi zararın karşılanması için yalı sahiplerinin talebi üzerine gemiye 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı alınmış, Kıyı Emniyeti de, Ahırkapı açıklarına çekilen geminin kurtarma hizmeti bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlatmıştı. Yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte Marmara Denizi’nde bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahiplerinin kendi aralarında hazırladığı bir protokolle anlaştığı ortaya çıktı. Yapılan protokol gereği tarihi yalının onarımı armatör tarafından üstlenilirken ayrıca 50 milyon dolar ihtiyati haciz teminatı yatırılarak gemi üzerindeki haciz kaldırıldı. Kıyı Emniyeti’nce geminin kurtarma bedeli olarak gösterilen 5 milyon doların da ödenmesinin ardından geminin geçen hafta serbest bırakıldığı ve faaliyetlerine devam etmek üzere Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıktı.

