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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi yalıya çarpan gemi Ahırkapı açıklarına çekiliyor... Ekiplerin konuşmaları telsize yansıdı

Tarihi yalıya çarpan gemi Ahırkapı açıklarına çekiliyor... Ekiplerin konuşmaları telsize yansıdı

Geminin döndürülmesi

Spirit Harekete Geç 

-Ekiplerin telsize yansıyan konuşmaları
-Geminin çekilmesi
-Detayalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dümeni kilitlenerek Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpana Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev geminin kurtarılma çalışması sürüyor. Kurtarılma çalışması sürerken ekiplerin çalışma sırasındaki konuşmaları telsizlere yansıdı. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptıktan sonra bir süre boğazda bekletildi. Ekipler gemiyi kurtarma için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra harekete geçti. Ahırkapı açıklarına çekileceği sırada geminin boğazın altından geçen elektrik kablolarına takıldığı görüldü.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından gemi kablolardan kurtarıldı. Geminin kablolardan kurtarılmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, geminin yönü çevrilerek Ahırkapı açıklarına çekilmeye başlandı. Öte yandan ekiplerin gemiyi kurtarmak için yaptıkları konuşmalar telsizlere yansıdı.
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