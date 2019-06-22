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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi Uzun Çarşı’da korkutan yangın Video

Tarihi Uzun Çarşı’da korkutan yangın Video

İtfaiye araçları

Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-İtfaiye yangına müdahale
-Müdahale çeşitli açılar
-Yan taraftaki kuyumcuya müdahale
-Kuşun kurtarılması
-Polis, bekçi ve vatandaşlar
-İtfaiye personelinin yangın sonrası dönüşü

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, Tarihi Uzun Çarşı’da yangın meydana geldi. Yangında, 2 işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangın, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’nın Kuyumcular Pasajı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir baharat işletmesinin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın daha sonra yan tarafta bulunan kuyumcu işletmesine de yayıldı. Dumanları fark eden gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası baharat işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kuyumcu işletmesinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kuyumcu işletmesi içerisinde bulunan ve dumanlardan etkilenen bir kuş ise ekipler tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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