Tarihi Uzun Çarşı'da bayram hareketliliği İzle

-Çarşıdaki yoğunluk

-Farklı noktalardan yoğunluk görüntüleri

-Bayrama özel ayakkabı indirimi reklamı

-Röportajlar

-Çarşıdaki yoğunluk



( HATAY )- Uzun Çarşı esnafı bayram hareketliliğinin geç gelmesi ve kısa süreli yaşanmasından yakındı HATAY



- Antakya’da bir zamanlar tüccarların ve kentin ileri gelenlerinin konakladığı, içerisinde hanların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı’da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Et ve süt ürünleri, şeker, tatlı gibi gıda maddeleri ile kıyafet ve ayakkabıların bir arada bulunabildiği tarihi Uzun Çarşı, durgun geçen günlerin ardından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların akınına uğruyor. Tarihi Uzun Çarşı’da son 2-3 gün içerisinde bayram hareketliliği yaşandığını ifade eden esnaf Mehmet Ali Ergün, aynı hareketliliğin ayakkabı ve terlik satışlarına yansımadığını söyledi.



Ergün, “Gördüğünüz gibi bayram yoğunluğu çok güzel bugün. Son 2-3 gündür bayağı kalabalık çarşımız ama ne yazık ki ayakkabılara da terliklere de maalesef ilgi çok az” dedi.

Bayram alışverişlerinin önceki dönemlerde daha erken başlayarak daha uzun süre devam ettiğini söyleyen 40 yıllık Uzun Çarşı esnafı Mustafa Şener, hareketliliğinin beklenenin çok altında olduğunu ifade etti.

Şener, “35-40 yıldan beri esnafız. Bu seneki bayram hareketliliği istenilenin çok altında. Bundan daha önceleri, bayrama 10-15 gün kalasıya yavaş yavaş geceleri kalmaya başlardık, bayrama kısa süre kalmış biz gece kapatıp gitmeyi dahi düşünüyoruz” dedi.



