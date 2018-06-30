Tarihi Ünye Kalesi havadan görüntülendi

-Kazı çalışmaları

-Ahmet Çamyar'ın açıklaması



( ORDU )- Tarihi Ünye Kalesi’nde kazı başladı ORDU



- Ordu’nun Ünye ilçesinde 2500 yıllık tarihi bulunan ve Türkiye’nin en korunaklı kalelerinden biri olan Ünye Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı.

M.Ö 200-250 yıllarında Kral Mithridates tarafından yaptırılan kalede 2 adet dehliz bulunuyor. Biri küçük diğeri ise çok daha büyük olan ve nereye çıktığı henüz bilinmeyen dehlizlerde zaman içinde yıpranma ve atılan taşlarla dolan bölümler yeniden açılıyor. İçerisinde neler olduğu ve nereye kadar uzandığı bilinmeyen dehlizlerin bu yaz sonuna kadar açılarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Kültür Yolu Projesi'ne 15 milyon liranın üzerinde kaynak aktaran ve birçok tarihi eseri restore ederek yeniden kent turizmine kazandıran Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayısında bu yıl 2 kat artış yaşandığını kaydetti.

Ünye Kalesi'nde dehlizlerin yanı sıra, kral mezarları, tapınak odaları, kraliçe havuzu gibi birçok farklı unsur bulunuyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 2,5 yıl süren yoğun bir hukuk mücadelesi sonrası kalenin mülkiyetini Ünye Belediyesine kazandırdıklarını ve restorasyon için tüm engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.



Ünye’nin binlerce yıllık bu önemli tarihi mirasının yeniden turizme kazandırmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çamyar, ilk etapta biri küçük ve diğer büyük olmak üzere 2 dehlizin zamanla atılan ve tıkanmasına yol açan taşlardan temizleneceğini söyledi.



4 etaptan oluşacak restorasyon çalışmalarında dehlizlerin açılması ile birlikte Ağustos ayında 3 ve 4 etap restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihale yapılacağını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünyemizde turizm adına tarihinde görülmemiş çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlçemizin turizm potansiyelini hiç olmadığı kadar arttırdık” diye konuştu.



