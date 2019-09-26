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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi Sultanahmet Meydanı’nda polisten drone ile anons Haberi

Tarihi Sultanahmet Meydanı’nda polisten drone ile anons Haberi

Polis detay

Polis Termal Kamera Kamera Polis Ekipleri 

-Polis dronunden detay
-Drone havalanması detay
-Polisin drone ile anonsu detay

( İSTANBUL ) -- Meydan havadan drone ile izleniyor İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanında vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipler, günün farklı zamanlarında Sultanahmet Meydanında drone uçuşu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen drone uçuşlarında bulunan hoparlör ile polis ekipleri vatandaşlara ve turistlere seslenebiliyor. Yazılımları ve donanımları tamamen emniyetin kullanımına uygun olan droneler, üzerine koyulan hoparlör sayesinde farklı dillerde anons ve uyarılarda bulunabiliyorlar. Dronelerin üzerine ayrıca afet durumlarında kullanılmak için led ışık da takılabiliyor. Uyarılar drone ile yapılıyor Kullanılan droneler istendiği takdirde kameraları değiştirip termal kamera takılmaya da uygun. Dronelerin bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor. (EG-
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