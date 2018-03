Tarihi Selimiye Camii’nde ‘İklim Değişikliği’ eylemi

-Edirne Belediye binası

-Edirne Büyük Sinagogu

-Elektrik fabrikası binası

-Tunca köprüsü



( EDİRNE ) EDİRNE



- WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu olan Edirne Sinagogu ile Tunca ve Meriç Köprüleri’nin aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı. WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu Edirne Sinagogu aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı. Mimar Sinan’ın 'Ustalık Eserim' dediği tarihi Selimiye Camii, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için bir süreyle karartıldı. WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, Balkanların en büyük sinagogu olma özelliğini taşıyan Edirne Büyük Sinagogu da etkinlik kapsamında bir saat karartıldı. Edirne Belediyesi de destek verdi WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında Edirne Belediyesi de eyleme destek verdi. Edirne Belediyesi ana binası olarak kullanılan tarihi belediye binası, Edirne Kent Müzesi ve tarihi Elektrik Fabrikası Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nun aydınlatma ışıkları eylem kapsamında bir saat süre ile kapatıldı.