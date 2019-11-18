Tarihi şehitliğe Vali Soytürk sahip çıktı İzle

-Mezarlardan görüntüler

-Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar’ın açıklamaları

-Mezarlardan genel ve detaylar



( KİLİS ) - KİLİS



- Kilis Valisi Recep Soytürk, sınır hattında şehit olan askerlerin defnedildiği tarihi şehitlikteki mezarların bakımının yapılması için İl Özel İdaresine talimat verdi. 1960-1975 yılları arasında Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 23’üncü Seyyar Sınır Jandarma Alayında görev yapan çok sayıda asker, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. O dönemde ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemeyen şehit askerler için şehitlik oluşturulmuştu. 50 yıldır unutulan şehitliğin İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinden sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e şehitliğin bakım onarımı ile çevre düzenlenmesinin ve mezar taşlarının yapılması talimatını verdi. İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen şehitliği ziyaret eden Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Asri Mezarlık'ta böyle bir şehitlik olduğunu bilmediğini ifade ederek, “İlimiz dışından Kilis’e sürekli aileler, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olmam nedeniyle bana ulaşıyorlardı. Ben bu zamana kadar burada şehitlik olduğunu bilmiyordum. Eski musalla bölgesindeki babamın dedemin bana anlattığı şehitlikleri gösteriyordum. Büyük ihtimal ile akrabalarınız burada defnedilmiştir diyordum. Silahlı kuvvetlerindeki bilgiler, 1995 yılında ilçeyken il olmasından sonra bilgilerin kaybolduğu veya Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına gönderildiğinden dolayı eski bilgilere de ulaşılamadığı söyleniyordu. Ben 2 gün öncesine kadar böyle bir yer olduğundan haberim yoktu. Olaydan valimizin haberi oldu. Sağ olsun Kilis Valimiz Recep Soytürk, konuya el attı. Konuya ilgi ve alakasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Asri Mezarlık'ın 1960'lı yıllarda açıldığını ifade eden Muhtar, sözlerini şöyle sürdürdü: “O zamanın yöneticileri burayı şehitlik olarak almışlar. 1970’li yılların ortasına kadar kullanılmış olup, artık bilemiyorum, ne gerekçeyle unutuldu. Sehven unutulmuş olabilir, bir şey diyemiyorum. Bundan sonra inşallah bu süreçten sonra Türkiye Cumhuriyetinin illerinden ilçelerinden ilimize gelerek sınır hattında şehit olmuş, olanların buraya defin olmuşlar, buranında şehitlik olarak düzenlenmesi halkımızın dualarına ve ziyaretine açılmasını istiyorum. Zaten Valimiz gerekeni yapıyor, şehit aileleri ve Gaziler derneği ve gazi bir subay olarak kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." (MAD-SD-HA-Y)



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