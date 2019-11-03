Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü

Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü

yanan binadan detaylar

İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Trafik Polisi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntüler
-yangını izleyen vatandaşlardan görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da tarihi Tuz pazarında bulunan iki ahşap binada yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alırken alevlerin çıktığı 2 bina küle döndü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde bulunan Tuz pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale ederken tarihi pazarda bulunan 2 ahşap bina küle döndü. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan ahşap binaların yanında bulunan otoparktaki otomobilleri trafik polisi tarafından çekilerek Trafik otoparkına kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı