Tarihi Paşabahçe Vapuru için müjde: Boğaz’a kavuşacak Haberi



- Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen Tarihi Paşabahçe Vapuru için müjdeli haber geldi. Beykoz Belediyesi Meclisi tarihi vapurun restore edilerek yeniden ulaşıma kazandırılması şartıyla Şehir Hatları’na devrini içeren meclis kararını oy birliğiyle onayladı. İstanbul Boğazı’nın en “hızlı” vapuru ve “hafızası”, atıl durumda kaldığı için Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla sökümüne karar verilen 67 yaşındaki Tarihi Paşabahçe Vapuru hurdaya gitmekten kurtuldu. İstanbulluların yaşatılması için kampanya başlattığı tarihi vapur için beklenen karar Beykoz Belediyesi’nin kasım ayı görüşmelerinde alındı. Paşabahçe Vapuru’nun yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla Şehir Hatları’na bedelsiz tahsisini içeren gündem maddesi oybirliğiyle meclisten geçti. Kararın ardından şehrin yarım asrı aşkın tarihine tanıklı eden yolcu vapuru onarım için tersanenin yolunu tutacak, restorasyonun ardından geçmişte olduğu gibi yeniden Boğaz’la ve yolcularıyla buluşacak. Tarihi vapurla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "İstanbul’un hatırasına nakşolmuş, vatandaşlarımızdan yaşatılmasına yönelik yoğun talep gelen Paşabahçe vapuru için harekete geçtik. Tarihimizi yaşatmak adına meclisimize teklifte bulunduk ve oy birliğiyle kararımızı aldık. Şehrimizin simgesi ve hafızasına sahip çıkan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbullumuza hayırlı olsun." dedi.

İtalya’dan İstanbul Boğazı’na 1952 yılında İtalya'nın Toronto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrilir. Uzun yıllar Boğaz’ın iki yakasında şehrin beyefendilerine ve hanımefendilerine hizmet verir. 2010’da emekliye ayrılan Paşabahçe Vapuru müze yapılmak üzere Beykoz sahiline demirlenmişti. Yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için restorasyon ve bakımı yapılamayan vapur bir dönem nikah salonu olarak hizmet verdi. Beykoz Belediyesi tarafından dalış turizmine kazandırılması için girişimlere konu olan gemiye deniz güvenliği gerekçesiyle ilgili kurumlardan onay çıkmamıştı.



loading...