Tarihi on gözlü köprüde intihar girişimi

( DİYARBAKIR )- İntihar girişiminde bulunan genç kadını kafe işletmecisi kurtardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da tarihi on gözlü köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kadını kafe işletmecisi bir kişi son anda fark ederek ölümün kıyısından çekerek kurtardı. İsmi öğrenilemeyen genç kadın tedbir amacı ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Eski Mardin yolu üzerinde bulunan tarihi on gözlü köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın sağanak yağmurun altında tarihi köprünün üzerine çıkarak kendini Dicle Nehri'nin sularına bırakmak istedi. Bu sırada durumu fark eden ve bölgede kafe işletmecisi olan Zana Mehmetoğlu, genç kadını takip ederek tam atlayacağı sırada köprünün üzerinden alarak kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını sakinleştirdikten sonra kontrol amacı ile hastaneye götürdü. “Tam atlayacağı sırada kendisini çekip kurtardım” Genç kadını ölümün kıyısından çekip kurtaran kafe işletmecisi Zana Mehmetoğlu, yaşanan o anları anlattı. Kadının intihar edeceğini düşünerek takip ettiğini belirten Mehmetoğlu, “On gözlü köprü girişinde bekliyordum. O sırada genç bir kadının yürüdüğünü fark ettim ve intihar edeceğini düşünerek kendisini takip ettim. Köprünün köşesine geçerek tam atlayacağı sırada kendisini çekip kurtardım. Kendisini kafeye getirdik burada da intihar etmeye çalıştı. Polis ekipleri gelerek kadını sakinleştirdiler. Sinir krizi geçiriyor gibiydi” diye konuştu.

Genç kadının intihar sebebinin araştırılması için polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.



