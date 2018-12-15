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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi olaylar 3 boyutlu maketlere taşındı İzle

Tarihi olaylar 3 boyutlu maketlere taşındı İzle

Proje kapsamında gerçekleştirilen maketlerden detay görüntüler

Sosyal Bilgiler Öğretmen Akkale Darbe Girişimi Öğrenciler 

-Ahmet Demir’in röportajı
-Mustafa Gödek’in röportajı

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Demir, Türk tarihinde yaşanan önemli olayları 3 boyutlu maketlere yansıtarak hem öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını hem de bunları unutmamalarını sağlıyor. Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulunda 4 yıldır sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Ahmet Demir, kendisinin geliştirdiği “Tarihimi Maketleştiriyorum Projesi” kapsamında Türk tarihinde yaşanan önemli olayları maketlere yansıtıyor. İstanbul’un Fethi, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Şehitliği ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi tarihi olaylarda yaşananları 3 boyutlu olarak maketlere yansıtan Demir, daha fazla gerçeklik olması için maketleri ses ile de destekliyor. Demir, projesi sayesinde öğrencilerin derste anlatılan konuları daha iyi anlamaları ve tarihi olayları unutmamalarını sağlıyor. Demir ayrıca yine farklı materyaller kullanarak tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayraklarını yaptı. "Öğrenciler konuları daha iyi anlıyor" Demir, geliştirdiği proje kapsamında yaptığı maketlerin öğrencileri çok memnun ettiğini söyledi.

Maket yapımında öğrencilerin de kendisine yardımlarının olduğunu ifade eden Demir, “Çok severek yaptık maketleri. Öğrencilerimiz ‘daha projeler var mı’ diye soruyor sürekli. Yakın bir zamanda yine öğrencilerimiz birlikte Kut’ül Amare Zaferi’ni makete yansıtmaya çalışacağız. Öğrencilerimiz o tarihi anları yaşayarak ve zevk alarak öğreniyor. Yaptığımız maketlerle birlikte hem öğrencilerin derse ilgisini daha fazla çektiğimi hem de konuları daha iyi öğrendiklerini gözlemledim” dedi.
"Veliler de çok memnun kaldı" Okulun diğer hocalarının, müdürün ve velilerin de hayata geçirdiği projeden çok memnun kaldığını aktaran Demir, olumlu tepkilerin kendisini memnun ettiğini dile getirdi. Maketleri yaparken kullandığı malzemeler hakkında da bilgi veren Demir, “Maketlerimizi yaparken doğal, orijinal, uygun ve ucuz malzemeler kullandık. Fon kartonları, normal kartonlar, yapıştırıcılar, kum, askerler kıyafetleri, tahta parçaları ve boyalar kullandık. Görsellere ayrıca led lambalar ekledik ve orijinalliği artırmak için maketlerimizi ses ile de destekledik” diye konuştu.
Okul Müdürü Mustafa Gödek ise hangi alanda olursa olsun yaptıkları projeleri somutlaştırarak öğrencilerin aklında daha kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Öğrenciler de sosyal bilgiler hocalarının gerçekleştirdiği projeden çok memnun olduklarını belirterek, proje sayesinde tarihi olayları daha iyi ve yaşayarak öğrendiklerini ifade etti.

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