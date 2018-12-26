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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi Odunpazarı’nda havadan kar görüntüleri Video

Tarihi Odunpazarı’nda havadan kar görüntüleri Video

Tarihi Odunpazarı bölgesinden drone ile görüntüleri

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Tarihi bölgesinin gece kar manzarası mest etti- Farklı renkteki eski evler ışıklarıyla hayran bıraktı ESKİŞEHİR

Cenin Gesi Yağan Kar Yağışı Irak 


- Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Eskişehir’de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini giderek artırdı. Kısa sürede cadde ve sokakların yanı sıra çatıları da beyaz örtü ile kaplayan kar, görenleri sevindirdi. Gündüz vaktinde vatandaşlar şehrin farklı noktalarında kar yağışını görüntülerken, akşam saatlerinde de tarihi Odunpazarı Bölgesinde oluşan kar görüntüleri eşsiz manzaralar oluşturdu. Geç saatlerde drone ile görüntülenen rengarenk tarihi evler, farklı ışıklarıyla adeta kar ile bir bütün oluşturdu. Özellikle Kurşunlu Külliyesinin havadan görüntülenen ışıkları kendisine hayran bıraktı. Öte yandan havanın gecenin ilerleyen saatlerinde daha da soğuyacağı ve günün ilk ışıklarına kadar kar yağışının şiddetini artıracağı öğrenildi.
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