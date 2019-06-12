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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfi Haberi

Tarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfi Haberi

çocuklardan görüntü

Restorasyon Korkuluk Bild Irak 

-merdiven kenarından kaymaları
-röportaj
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde restorasyon çalışması yeni tamamlanan Müze Sokak’ta çocuklar merdivenleri kaydırak yaptı. Çocuklar, park olmayan sokakta beton merdivenlerin korkuluklarını oyun alanı yaptı. Tehlikelinin farkında olan çocuklar, "Parkımız yok" diye karşılık verdi. Yeşilcami Mahallesi Müze Sokak'ta oyun alanı bulamayan çocuklar, tehlikeye rağmen beton merdivenlerin korkuluğundan kayarak eğleniyor. Trafiğe kapalı olan sokaktan merdivenler ile müze ve Yeşil Cami bahçesine iniliyor. Çocuklar, beton zeminde oyunlar oynayıp tehlikeli olan merdivenlerden kayıyor. Can güvenliklerinin olmadığını bildiklerini ancak park olmayınca çaresizlikten bu bölgede oyun oynadıklarını ifade eden çocuklar, "Park istiyoruz" diyerek yetkililere seslendiler.
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