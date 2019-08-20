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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması - MUŞ

Tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması - MUŞ

- Tarihi Murat Köprüsü civarında yapılan temizlik çalışmalarından detaylar - Ben Muş Bisiklet Kulübü Derneği üyelerinden genel görüntüler - Derneğin Başkan Yardımcısı Mehmet Sezgin'in konuşmasıTarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışmasıMUŞ (AA) - Ben Muş Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen dernek üyeleri, çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla tarihi köprüde çöp topladı.Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Sezgin, yapılan araştırmalarda dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğini söyledi.

İnsanlardan çevre konusunda daha duyarlı davranmalarını isteyen Sezgin, kentin en önemli değerlerinden biri olan tarihi köprüde atılan çöplerden dolayı kirliliğin yaşandığını aktardı.Atıkların oluşturduğu görüntünün toplumsal bir felaket olduğunu kaydeden Sezgin, "Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşıyor. Tahrip olan çevre, üzerinde yaşayan tüm varlıkları etkiliyor. Bu bağlamda tarihi alanlarımızın temiz tutulmasını ödev biliyoruz. Tüm Muş lulardan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Tarih Murat Köprüsü, Muş için çok değerli."

Çevre Kirliliği Felaket 

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