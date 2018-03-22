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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi milli park olarak ilan edilen Malazgirt meydan muharebesine sahne olan saha havadan görüntülendi İzle

Tarihi milli park olarak ilan edilen Malazgirt meydan muharebesine sahne olan saha havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( ANKARA )- Milli park ile gelecek nesillerin tarih şuurunun ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor ANKARA

Benin Minyatür Ziyaretçiler Meydan Muharebesi Helikopter 


- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Malazgirt Meydan Muharebesini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak maksadıyla muharebenin cereyan ettiği sahayı tarihi milli park ilan etti. Muş ili, Malazgirt ilçesi sınırları dahilinde bulunan saha Malazgirt ilçe merkezine 5 km, Bitlis il merkezine 70 km, Muş il merkezine de 130 km mesafede bulunuyor. 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans İmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki Bizans Ordusu ile Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu Ordusu arasında cereyan eden ve zaferimiz ile neticelenen Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yapıldığı saha 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 43. milli parkımız olarak ilan edildi. Yüzyıllar boyunca anayurt yapılacak Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasına sahne olmuş sahada kurulacak milli park ile tarihe ait bilgi ve milliyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor. Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlandı Türklerin Anadolu’ya girişlerinin tescillendiği Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlandı. Plan kapsamında tarihi sahaya yapılacak çalışmalar arasında şunlar yer alıyor: giriş kapısı, fetih yolu, mescit, merasim alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, namazgah, helikopter pisti, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanı, Malazgirt Meydan Muharebesi canlandırma alanı(turan taktiği ve cenk meydanı), anıt, ziyaretçi tanıtım merkezi, müze ve minyatür, rekreasyon alanı ile idari bina. Bu Önemli Olay Gelecek Kuşaklara Aktarılacak Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ahde vefa gösterdiklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Anadolu’nun kapılarını Türklere açan bu önemli zaferin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gerçekleştirilen milli park çalışması ile tarihi saha ziyaretçilere açılacak” diye konuştu.

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