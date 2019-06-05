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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği

Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği

Olay yerinden detay

Bomba İmha Uzmanı Uzaktan Kumanda Güvenlik Önlemi Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-Çantadan detay
-Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta tarihi Şifaiye medresesi yanındaki banklarda unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. SİVAS

- Sivas'ta tarihi Şifaiye medresesi yanındaki banklarda unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, olay saat 20.30 sıralarında Sivas Tarihi kent meydanında bulunan Şifaiye Medresesinin bahçesinde meydana geldi. Medrese bahçesinde bulunan bank üzerinde vatandaşlar tarafından sahipsiz bir sırt çantası olduğu fark edildi. Sırt çantasından şüphelenen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı.Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlatmak üzere hazırlanırken yçantanın sahibi olduğunu söyleyen bir kişi çıkageldi. Şahıs paniğe neden olan çantayı açarak içindeki eşyaları polis ekiplerine gösterdi. Ekipler ise çantayı kontrol ettikten sonra sahibinin çantayı almasına izin verdi. Unuttuğu çantayı patlatmaktan kurtaran şahıs çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.
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