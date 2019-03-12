Tarihi medrese, kitap kafeye dönüştürüldü - BİTLİS Haberi
- Medresenin dış genel planı - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın konuşmasıTarihi medrese kitap kafeye dönüştürüldüBİTLİS (AA) - Bitlis 'te tarihi Yusufiye Medresesi restore edilerek kitap kafeye dönüştürüldü."Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamından restorasyonu tamamlanan tarihi medrese, kitap kafe olarak hizmete girdi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın katılımı ile açılışı yapılan kitap kafede şark odası, kütüphane, dinlenme odası ve öğrencilerin ödevlerini yapacakları alanlar oluşturuldu.Kafeyi gezen Vali Çağatay, "Burada güzel hizmetler yapılacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım