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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı Haberi

Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı Haberi

Yanan çalılar ve kale surları

Trol 

-Kalenin içi ve duman
-Söndürme çalışması
-Arazöz ve İtfaiye

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı. Yangına Orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Limonlu Mahallesinde bulunan etrafı çalılarla kaplı tarihi Lamos kalesinden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yanan kaleye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması ise halen sürüyor. (HSY-
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