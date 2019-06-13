- Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu 'Çevre Festivali' İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Belediyesi’nin “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda çevreci nesiller yetiştirmek amacıyla 10 yıldan bu yana yürüttüğü Yeşil Okul Projesi’yle bu yıl 69 ilk ve ortaokulda 17 bin 900 öğrenciye uygulamalı atık yönetimi eğitimleri verildi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan Çevre Festivali’nde, ambalaj atık, elektronik atık, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoride başarılı olan okullar ödüllerine kavuştu. Tarihi alana gelen çocuklar survivor parkuru, canlı langırt, çuval, halat çekme yarışmaları, air hokey, junior basketbol, halka atma oyunları ve atölye çalışmalarıyla doyasıya eğlendi. Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile belediye başkan yardımcıları festivale katılarak ailelerin ve çocukların coşkusuna ortak oldu. Yeşil Okul Projesi’nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin temiz dünyanın ve geleceğimizin teminatı olduğunu vurgulayarak projeye katılan okul ve öğrencileri kutladı. Kaymakam Ahmet Katırcı ise Türkiye’ye örnek olan ‘Yeşil Okul, Sıfır Atık’ projelerini uygulayan Beykoz Belediyesi’ne, proje ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara çevreye önem vermelerini öğütledi. Küçük Mucitler de Ödül Aldı Beykoz Belediyesi tarafından projede birinci olan okullara müzik aletleri seti, ikinci olan okullara akıl oyunları seti, üçüncülere de spor malzemeleri seti hediye edildi. Ayrıca “Küçük Mucitlerin Çevre Dostu Yapıtları” Yarışması’nda dereceye girenler de festival kapsamında ödül aldı. Alanda Beykoz Belediyesi’nin geri dönüşüm uygulamaları ile okulların atık malzemelerden ürettikleri eser ve projelerin sergilendiği stantlar da katılımcılardan ilgi gördü. Beykoz Belediyesi’nin Çevre Festivali 13 Haziran Perşembe günü 10:00-15:00 saatleri arasında oyun ve atölye çalışmalarıyla, 14 Haziran Cuma günü saat 21:00’de İsmail Türüt konseriyle devam edecek. (MB-EY

