Tarihi Kozan Kalesi’nde orman yangını

-Kozan Kalesi eteklerinden görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Vatandaşlardan görüntü

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan İlçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde zeytinlik alanda orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozan Kalesi eteğindeki zeytinlik alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde başladı.

Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldılar. Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlarda ellerinde çalı ve süpürgeler ile yangına müdahale ettiler. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması devam ediyor. Yangının 5 dönümlük zeytinlik alanı kül ettiği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (EMR-

