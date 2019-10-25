Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarihi konak alev alev yanarak böyle küle döndü İzle

Tarihi konak alev alev yanarak böyle küle döndü İzle

yangın anı

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-görüntü soğutma çalışmaları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez Kıyık Semti’nde, Tophane Bayırı Caddesi mevkiinde bulunan ve 100 yılı aşkın sene önce yapıldığı öğrenilen tarihi konak, çıkan yangında küle döndü. Yapımı 1900’lü yılların başında olduğu öğrenilen ve 2. grup korunması gerekli kültür varlığı statüsünde yer alan tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap konağın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Yangın nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde, soğutma çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı