Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru - ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açıklamaları - Güreş antrenmanından detaylar Recep Kara, Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor - Ordu lu Recep Kara, Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde 9 - 15 Temmuz'da 657'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde beşinci kez altın kemer için mücadele edecek - Başpehlivan Recep Kara: - "2018 yılında da altın kemeri almak için Edirne'ye gidiyoruz"ORDU (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı olma başarısı gösteren Ordu lu Recep Kara, bu sene 657'ncisi düzenlenecek güreşlerde altın kemeri hedefliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevini de yürüten Recep Kara, 9 - 15 Temmuz'da yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını 19 Eylül Stadı'nda sürdürdü. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı ile Kırkpınar'a hazırlanan Recep Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye Ordu 'yu temsilen 4'ü başpehlivan olmak üzere 36 güreşçiyle gideceklerini söyledi.
Kırkpınar hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını ifade eden Recep Kara, "Yılbaşından bu yana ciddi kamp programlarımız oldu. Artık önümüzde 10 gün kadar kısa bir zamanımız kaldı. Haftaya çarşamba günü Edirne'de olacağız. İnşallah Edirne'de ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi. Recep Kara, en son 2016 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olduğunu anımsatarak, "2018 yılında da altın kemeri almak için Edirne'ye gidiyoruz. Hedefimiz beşinci kez bu kemeri almak. Tabii ki bu iş nasip ama birinciliğe her zaman Recep Kara ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin diğer başpehlivanları adaydır." diye konuştu. Kendisi başta olmak üzere Kırkpınar'a gidecek tüm Ordu lu güreşçilerin form grafiklerinin iyi seviyede olduğunu vurgulayan Recep Kara, kürsüye her birlikte çıkmayı dilediklerini, bunun için de çok çalıştıklarını aktardı.Recep Kara, Türkiye'de 70'e yakın başpehlivanın olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:"Bunların arasında yeni çıkan genç arkadaşlarımız da var. Biz rakiplerimizin hepsini önemsiyoruz. Bizim için kötü rakip yok. Kırkpınar'da birinci olmak için altı turumuz var. Dolayısıyla ilk tur nasılsa finalde aynısı olacak."Recep Kara, tecrübe olarak çok daha iyi noktada olduklarını belirterek, "İnşallah bir form tutarak, kaza ve sakatlanma da olmadan Edirne'de ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı. - Başkan Yılmaz, pehlivanlara başarılar diledi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, antrenmanı ziyaret ederek güreşçilere başarılar diledi.Yılmaz, Kırkpınar'da Ordu 'yu Recep Kara'nın yanı sıra üç başpehlivanın daha temsil edeceğini söyledi.
Toplam 36 Ordu lu pehlivanın Edirne'de ter dökeceğine işaret eden Yılmaz, güreşçilere güvendiklerini sözlerine ekledi.