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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

-DRONE GÖRÜNTÜSÜ-

Kervansaray İtfaiye Merdiveni Kervan Irak Trol 

-KAFASI DUVARA SIKIŞAN GÜVERCİNİN GÖRÜNTÜSÜ
-GÜVERCİNİN KURTARILMASI

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

- Nevşehir’deki tarihi bir kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedavisi yapılan güvercin daha sonra yeniden doğaya bırakıldı. Nevşehir Belediye Başkanlığı binası karşısında bulunan Kurşunlu Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarındaki taşların arasına bir güvercinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvara itfaiye merdiveni yardımıyla ulaşarak kafası sıkışan güvercini kurtardı. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında kanadındaki yaralar tedavi edilen güvercin beslenerek yeniden doğaya bırakıldı.
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