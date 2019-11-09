Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın paniği

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın paniği

-Yangından cep telefonu görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Yangın Paniği İtfaiye Aracı Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- İzmir’in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinde meydana gelen yangın güçlükle kontrol altına alınırken, esnaf, yangına geç geldiği iddia edilen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 14.00 sıralarında Kemeraltı Çarşısı 873 sokakta bulunan bir bakırcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerindeki tüpün alev almasından dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar ve çarşı esnafı, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekerken, yangına ilk müdahaleyi motorize itfaiye aracı yaptı. Müdahale esnasında sıkıntı yaşanınca, iş yeri sahipleri ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çarşı esnafı, yangının kendi dükkanlarına sıçramasından endişe ederek, müdahalede geç kaldığını söyledikleri itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Kemeraltı Çarşısında meydana gelen iş yeri yangını, uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı