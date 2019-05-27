Tarihi Kars Cezaevi yıkılıyor İzle

-Cezaevinin içerisi ve koğuşlarından genel ve detay görüntüler

-Demir kapılardan detaylar

-Turizmci Mehmet Duman'ın konuşması

-Cezaevinden genel ve detay görüntüler



( KARS )- Turizmciler, cezaevinin müzeye dönüştürülmesini istiyor- Tarihi cezaevinde Stalin’in kayınpederi de yatmış! KARS



- Kars’ta Çarlık Rusyası döneminde de cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi ‘nde Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’nde yattığı ortaya çıktı. Turizmciler, Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi ünlü Bolşeviklerin bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı Cezaevi’nin Kars turizmine kazandırılması istiyor. Çarlık Rusya döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren de günümüze kadar Cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüşmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanında hem değerlendirileceğini, hemde koruma altına alınacağını belirtiler. Kars’ta turistik bir otelin Müdürlüğü yapan Turizmci Mehmet Duman, “Bildiğiniz gibi artık turizm çeşitliliği o kadar ilerledi ki, insanların yüksek talepleri, geçmişe olan saygınlıkları, kültür ve turizmde birazda farklılıklar kattı. Baktığınızda eski tarihi özelliğe sahip cezaevlerini çeşitli müze olarak kullanılabiliyor. Bunlardan bir örneği Ulucanlar Cezaevini diyebiliriz. Çok yaygın bir şekilde şuan müze olarak kullanılıyor. Ve orada mahkum olarak kalan kişilerin, şuan Türkiye’de gündemde olan veya geçmişte önemli işler başarmış olan insanlar, bunlar milletvekili olabilir, yazarlar olabililir. Oyuncular olabilir, bu tür kişiliklerin hem geçmişiyle alakalı, kaldığı dönemlerde hangi tarihlerde cezaevinde kaldığına dair bilgiler verecek şekilde, kıyafeteriyle beraber, eğer kitapları varsa, yazmış olduğu kitaplarla beraber bunları güncelleyerek müze haline getirilmiş Ulucanlar Cezaevi” dedi.

“Sovyet Lider Stalin’in Kayınpederi Kars Cezaevi’nde yatmış!” Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev’in Sovyet Lider Stalin’in kayınpederi olduğunu ve Kars Cezaevinde 1905 yılında yattığına dikkat çeken Duman, “Kars Cezaevi de boşaltılmasından dolayı, yerinin değişmesinden dolayı, bildiğiniz gibi Kars Cezaevi’de tarihi Çarlık Rus Dönemine dayanıyor. Yani kurulması Çarlık Rus Dönemine dayanıyor. O dönem ki suçlu bulunan, mahkum bulunan Çarlık Ruslara karşı olan kişilerin kalmış olduğu bir noktada, hatta şöyle bir örnekte vermek gerekirse Stalin’in, Sosvyet Lideri Stalin’in kayınpederi, ‘babası’da Kars Cezaevi’nde kalmış. Geçmiş tarihi tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müze haline getirebiliriz. Veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı bunu daha farklı kullanabiliriz. Bir kent müzesi haline getirebiliriz. Kars’ın şuan ihtiyacı olan Etnografi Müzesi haline getirebiliriz. Bizim özellikle üzerinde durmamızın temel sebebi Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması, aynı zamanda sürdürülebilir kültür turizme Kars’ta bir katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Öte yandan boşaltıldıktan sonra kapı pencereleri kırılan, duvarları tahrip olan ve içler acısı durumda bulunan Tarihi Kars Cezaevi kaderine terk edilmiş vaziyette bulunuyor. Tarihi cezaevinin bulunduğu içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen turizmciler, yetkililerin cezaevine önlem almasını istedi.

