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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi karakol satılıyor

Tarihi karakol satılıyor

Karakol binasının görüntüsü

Şehit Polis Nadan Teröristler Saldırı 

-Binadan genel ve detay görüntü
-Binanın hemen yanı başında oturan kadın
-Kadın ile röp
-Yusuf Aslan ile röp
-detay görüntü

( ADANA -ÖZEL)- Adana'nın ilk polis karakollarından biri olan Hacı Bayram, Milli Emlak tarafından "satılık karakol" ilanıyla satışa çıkartıldı ADANA

- Adana'nın ilk polis karakollarından biri olan Hacı Bayram, Milli Emlak tarafından "satılık karakol" ilanıyla satışa çıkartıldı. Merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde 2 binli yılların başına kadar karakol olarak kullanıldıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina 3 yıl önce boşaltılınca Milli Emlak tarafından ihale usulüyle satışa çıkartıldı. 1979 yılında teröristlerin gözaltına alınan arkadaşlarını kaçırmak için saldırı yaptığı 1 polisin şehit olduğu bir çok polisin de yaralandığı karakol binası internet üzerinden "satılık karakol binası" ilanıyla satışa sunuldu. İlanda binanın imarsız, 127 metrekare olduğu tahmini bedelinin ise 356 bin lira olduğu, 26 Kasım günü ihaleye çıkartılacağı belirtildi. Yıllardır binanın bulunduğu Kuruköprü Mahallesi'nde oturan Melek Taş (78), binanın yıllarca karakol olarak kullanıldığını, karakol olmadan önce de burada askeriye binası olarak hizmet verdiğini anlattı. Mahalleden Yusuf Aslan ise 1980'li yıllarda gözaltına alındığında bir kaç gün bu karakolda kaldığını belirterek, "Burası yıllarca karakol olarak kullanıldı. Daha sonra boşaltıldı. Bu bina Adana'nın en eski karakoludur" dedi.

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