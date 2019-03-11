Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor İzle

Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor İzle

Tarihi ikitaş kanyonu görntüsü

Sosyal Medya Rekor Kanyon Pınarlar 

-Yerel Sanatçı Muammer Akyol'un türkü söyleyişi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıran İkitaş Kanyonu'nda Kütahya'nın Pınarları Türküsü'nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu. Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede bir çok kişiye ulaşan görüntüler yaklaşık 50 bin kişi tarafından bir günde izlendi. Bölgenin hikayesi şöyle; "Bir asır önce aralarındaki kanlı dövüş sonunda yörede yaşayan Asalıoğlu Vehbi, isimli delikanlının darbeleri ile 'deli düve' isimli kadının kocası sevda meselesi yüzünden pınar başında ölür.Oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin anne ve babası saçlarını, başlarını yolarlar. Bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıtlar dilden dile dolaşarak günümüzde söylendiği şekilde türkü haline gelir." Türkünün sözleri: Kütahya’nın pınarları akışır Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır Asalı’ya çuha şalvar yakışır Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı Salım geldi musallaya dayandı Mor cepkenim al kanlara boyandı Seni vuran zalim nasıl dayandı Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı