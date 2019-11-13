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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi kale tehlike saçıyor

Tarihi kale tehlike saçıyor

Tokat'ın Zile ilçesindeki tarihi kalenin zindan ve surlarının duvarlarında oluşan çatlaklar

Can Güvenliği 

-Zindanın kapı kemerinde oluşan derin çatlak nedeniyle düşen taş
-Kahya Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, röp
-Belediye Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz, röp
-Kale altındaki mahallede yaşayanların korkularını dile getirmesi

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık tarihi kalenin zindan duvarlarında oluşan derin çatlaklar ve surlardan düşen taşlar vatandaşları tedirgin ediyor. Roma İmparatoru Julius Sezar'ın dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici" (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile Kalesi, çevresindeki mahallelere adeta tehlike saçıyor. Kalenin bazı surları ve zindanlarında oluşan derin çatlaklar sonucu yerinden oynayan taşlar risk oluşturuyor. Kalenin alt tarafında bulunan mahalle sakinleri ise surlardan düşen taşların bir can ve mal kaybına neden olmadan onarılmasını istiyor. Kahya Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, kalenin doğu kısımlarında yer alan surlar ve zindanlarında oluşan derin çatlakların endişe verici olduğunu ifade ederek, “Kalenin hemen alt kısmında bulunan oyun parkı ve evler risk altında. Surların içresinde yer alan zindanların duvarlarından düşen taşların yeri belli. Büyük yarıklar mevcut. Yetkililerden biran önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
Belediye Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz ise Anadolu’nun tek doldurularak yapılan tarihi kalesinin bakımsızlık yüzünden çökmek üzere olduğunu ileri sürdü. Kalenin etrafındaki eski evlerin çatılarına surlardan düşen taşların zarar verdiğini ifade eden Yılmaz, “Burada can kaybı her an olabilir. Zindanın duvarlarında yarıklar var. İvedi olarak can güvenliği için burada çalışma yapılmalı” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Turan Tüzün de kaleden düşen taşlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, “Yağmur yağdığı gün kaleden taş düşecek diye korkuyoruz. Gece uykumuz kaçıyor, yatamıyoruz. Çoluk çocuk ayaktayız, huzursuzuz” diye konuştu.

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