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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi İshakpaşa Sarayı nisanda gelinlik giydi - AĞRI

Tarihi İshakpaşa Sarayı nisanda gelinlik giydi - AĞRI

- İshak Paşa Sarayı'ndan detay - Ahmed - i Hani Türbesi bahçesinden kısa detay - Beyazıt Camisi ve Urartu kalesinden detayTarihi İshakpaşa Sarayı nisanda gelinlik giydi - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar sebebiyle tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturduAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yüzünden beyaza bürünen İshak Paşa Sarayı ve çevresindeki tarihi yapılar, doyumsuz görüntüler oluşturdu.Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayı, nisan ayında yağan karla kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bin 900 rakımlı tepedeki İshak Paşa Sarayı ve çevresi, yüksek rakımı sebebiyle bahar aylarında da zaman zaman kar altında kalıyor.Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden birisi olarak kabul edilen saray, her mevsim yerli, yabancı turistler ve fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.Tarihi sarayın yanı sıra aynı bölgede yer alan Ahmed - i Hani Türbesi, Beyazıd Camisi ile 2 bin 500 yıllık Urartu Kalesi de beyaza büründü.

Yabancı Turist Mimari Gesi Yağan 

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