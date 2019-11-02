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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

kar yağışından görüntü

İran Yağan Kar Yağışı 

-Tarihi İshak Paşa Sarayı'ndan detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı’nı beyaza bürüdü. İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı da adeta beyaz örtüye büründü. Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğrafseverlere güzel görüntüler oluşturdu.
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