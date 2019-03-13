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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi ilkokul restore edildi İzle

Tarihi ilkokul restore edildi İzle

NAŞA BELDESİNDEKİ TARİHİ OKULUN DIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Restorasyon Kütüphane Sosyal Hizmetler Kıraathane Sosyal Hizmet 

-NAŞA BELDESİNDEKİ TARİHİ OKULUN İÇ GÖRÜNTÜLERİ
-AHMET ÇAKMAK İLE RÖPORTAJ
-HALİL NAYIR İLE RÖPORTAJ
-İBRAHİM YAVUZ İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA )- Yapının restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra kent müzesi, kütüphane, millet kıraathanesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması planlanıyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesindeki 93 yıllık tarihi ilkokul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi ve Naşa Belediyesi işbirliği ile restore ediliyor. 2 yıl önce 571 milyon 497 bin 096 TL ihale bedeli ile güçlendirme ve onarımı başlatılan 2 katlı ve 5 derslikli tarihi ilkokulun, restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra kent müzesi, kütüphane, Millet kıraathanesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması planlanıyor. 1960’lı yıllarda 5 yıl eğitim gördüğü ilkokulun restorasyon çalışmalarını görmeye gelen Ahmet Çakmak, “Yapılan işlemlerden fevkalade güzel sonuçlar çıktığını gördük. Okulumuz Simav’da Cumhuriyet dönemi ilkokullarından birisidir. 1926 yılında eğitim öğretime başlamıştır. O günden bu güne birkaç defa onarımı yapıldı. Son olarak çok geniş kapsamlı bir şekilde tepeden tırnağa yenilenerek, bir hizmet ve kültür evi olarak kasabamıza kazandıranlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Naşa beldesi sakinlerinden Halil Nayır, “Okulumuz atıl durumda olmasından dolayı yapılan restorasyon çalışmaları sonunda, önemli bir hizmet alanına kavuşmuştur. Bundan dolayı hizmeti geçenlere. Belediye başkanımıza ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Naşa beldesinde yaşayan İbrahim Yavuz, "Kültür Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Belediyemizin katkılarıyla okulumuz restore edildi. Bizler bundan dolayı çok sevinçliyiz. Tarihi ilkokulumuzu, Belediyemizin sosyal hizmetlerinde ve kültür merkezi olarak kullanmak istiyoruz. Yapımında katkı sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

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