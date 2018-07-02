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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu - EDİRNE

Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu - EDİRNE

- Duvar kalıntıları üzerine yuva yapmış leylekler ( drone ile çekilmiş görüntüler)Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva olduEDİRNE (AA) - Edirne 'de tarihi askeri hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu.Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Edirne , sonbahara kadar leyleklere de ev sahipliği yapıyor.Kimi leylek ailesi geçmişte konuşlandıkları yuvalarda kimi de yeni yuvalarında göçe kadar Edirne 'nin çeşitli alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar.Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da vatandaşlarca ilgiyle izleniyor.

Elektrik Direği Çam Ağacı Askeri Hastane Sonbahar Leylek Yuvası 

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