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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tarihi halı motifleri gün yüzüne çıkarılıyor Haberi

Tarihi halı motifleri gün yüzüne çıkarılıyor Haberi

Sibel Doğan'ın açıklaması

Bebek Minyatür Öğretmen El Sanatları Kışla 

-Halı dokumadan görüntüler
-Atölyelerden görüntüler

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, ‘Düğümlerin Düğümü’ Projesi ile Yahyalı ve Bünyan halılarındaki artık dokunmayan motifleri gün yüzüne çıkarıyor. Motifler minyatür halıların yanı sıra, seramik ve cam objelerde, nakışlarda ve kıyafetlerde tekrar hayat bulacak. Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca çalışılacak olan ‘Düğümlerin Düğünü ‘ adlı projeyle Yahyalı ve Bünyan halılarındaki, dokunmadığı için tarihe karışan motifleri geleceğe taşıyor. Motifler minyatür halıların yanı sıra, seramik ve cam atölyelerinde objelere, giyim atölyesinde kıyafetlere, el sanatları atölyesinde kitreden yapılan bebeklerin üzerindeki giysilere, nakış atölyesinde çeşitli ürünlerde kullanılacak desenlere dönüşüyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Başyardımcısı Sibel Doğan, proje ile amaçlarının halılardaki desenleri arşivlemek ve bundan sonraki nesillere taşımak olduğunu söyledi.

Doğan, çalışma sürecine dair şunları söyledi: “Önce araştırma bölümümüz tarafından Yahyalı ve Bünyan ilçelerindeki halılar üzerindeki motiflerin araştırması yapıldı. Tasarım atölyesinde bu araştırmalar ışığında çizimler hazırlandı, bu çizimler de mevcut olan atölyelerimizde ürün haline getirilmektedir. Çeşitli atölyelerde farklı ürünlerde uygulanacak olan motifler güncellenmiş şekilde geleceğe aktarılacak.” 24 usta öğretici ve 30 öğretmenin yer aldığı projenin tanıtımı 2019 yılının Eylül ayında yapılacak.
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