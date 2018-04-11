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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi ‘Geyik Köprüsü’ keşfedilmeyi bekliyor - DEBRE İzle

Tarihi ‘Geyik Köprüsü’ keşfedilmeyi bekliyor - DEBRE İzle



: - Köprüden genel ve detay görüntülerDEBRE (AA) – CİHAD ALİU - Makedonya ’nın batısındaki Debre şehrine bağlı Mogorçe köyü yakınlarındaki oyma taştan inşa edilen ‘Geyik Köprüsü’ (Elen Most) keşfedilmeyi bekliyor.Kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen tarihi köprü adeta yıllara meydan okuyor.Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve Kostar Köprüsü'ne benzeyen eserin bulunduğu bölge dağları, yolları, şelaleleri ve nehirleri ile ziyaretçilerine doğal bir güzellik sunuyor.Küçük Nehir (Mala Reka) üzerinde bulunan ve yıllara meydan okuyan Geyik Köprüsü hakkında bölge halkının dillerinde dolaşan hikayeler de bulunuyor. Buna göre, dönemin yerel yöneticisinin avcılık yaptığı esnada çok güzel ve büyüleyici bir geyikle karşılaştığı, sürekli kaçan geyiği Küçük Nehir kıyısında avlayan yöneticinin, geyiğin yaralı bir şekilde diğer kıyıya atlayıp orada can vermesinden etkilenerek köprünün inşa edilmesi emrini verdiği, bu yüzden de Geyik Köprüsü ismi verildiği rivayet ediliyor.Başkent Üsküpe 120 kilometre mesafedeki köprü, ünlü Mavrovo Kayak Merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu Kocacık Köyü arasında yer alıyor.Yerel halk tarihi köprüyü "dünyadaki cennet" olarak tanımlarken, keyifli zaman geçirmek isteyenler köprüye akın ediyor.

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