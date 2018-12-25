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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tarihi garda alışveriş fuarı açıldı - İSTANBUL Haberi

Tarihi garda alışveriş fuarı açıldı - İSTANBUL Haberi

- Fuardan görüntüler - Standlardan görüntüTarihi garda alışveriş fuarı açıldı - Sirkeci Tren Garı'nda 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, çeşitli yörelerden lezzetler ve hediyelik eşyalar bulunuyorİSTANBUL (AA) - Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda alışveriş fuarı açıldı.Yeni yıl öncesi uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için gar içinde oluşturulan özel bölümde yaklaşık 30 stant bulunuyor.Fuarı ziyaret eden vatandaşları, çeşitli yörelerden lezzetler, takılar, kıyafetler, kozmetik ürünleri ve hediyelik eşyalar bekliyor.Ziyaretçilerine 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek fuar, 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.

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