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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi Filistin restoranı Aftim, kentin uğrak noktası (1) - BEYTÜLLAHİM Haberi

Tarihi Filistin restoranı Aftim, kentin uğrak noktası (1) - BEYTÜLLAHİM Haberi



: - Filistinli Saliba Selame'nin açtığı tarihi Aftim Restoranı - Filistin ve Arap mutfağına ait felafelin hazırlanması - Selame'nin torunu ve restoranın şimdiki müdürlerinden Ala Selame ile röportaj - Restoranda servis edilen yiyecekler - Restorana gelen müşterilerİsrail'in 1948'de topraklarını işgal etmesinin ardından ailesiyle Beytüllahim 'e göç etmek zorunda kalan Filistinli Saliba Selame'nin açtığı ve bugün üçüncü kuşak tarafından işletilen Aftim Restoranı, bölgenin uğrak mekanlarından biri haline geldi.İsrail işgalinden önce Yafa'da ekmek fırını işleten Selame, 1948'de ailesiyle Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim 'e göç etmek zorunda bırakıldı.Selame, 70 yıl önce bu kadim kentte açtığı restoranda, Filistin ve Arap mutfağına ait humus, ful, felafel, musabbaha, fette gibi geleneksel tatları hazırlamaya başladı.
Selame'nin baba toprağından uzakta 1984 yılında hayatını kaybetmesinin ardından restoranın işletmesi yeni kuşaklara devroldu.Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin yanında yer alan ve eski tarz mimarinin hakim olduğu restoranda, İslam ve Hristiyan dinine ait sembollerin yanı sıra geleneksel dekoratif objeler dikkati çekiyor. - Şöhreti dünyaya yayılmışSelame'nin torunu ve restoranın şimdiki müdürlerinden Ala Selame, Aftim'e Beytüllahim ve civar kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de turistlerin geldiğini, müşterileri arasında sanatçılar, siyasetçiler ve üst düzey diplomatların da bulunduğunu söyledi.

Ala Selame, "David Cameron İngiltere Başbakanı olduğu dönemde gerçekleştirdiği ziyaretinde burada kahvaltı etmişti. Ayrıca Suriyeli meşhur ses sanatçısı Asala Nasri de restoranımıza geldi." dedi.
Restoranın şöhretinin Beytüllahim 'i ziyaret eden turistler ve Hristiyan hacılar aracılığıyla dünyaya yayıldığına dikkati çeken Ala, yemeklerin doğal ve kaliteli olmasının bunda asıl etken olduğunu belirtti.

İngiltere Ses Sanatçısı Diplomat Ekmek Fırını İsrail 

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