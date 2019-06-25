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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi ev yandı - ERZURUM

Tarihi ev yandı - ERZURUM

- Evde çıkan yangından görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Erzurum 'da tarihi ev yandı - Merkez Yakutiye ilçesinde çıkan yangında tarihi bir ev kullanılamaz hale geldiERZURUM (AA) - Erzurum 'da tarihi bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevrede bulunan iş yeri sahipleri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sokağın dar olması nedeniyle yangının çıktığı yere güçlükle ulaşabilen itfaiye görevlileri, çevredeki bazı evleri tahliye ettikten sonra yangına müdahalede bulundu.Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.Tarihi evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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