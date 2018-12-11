Tarihi ev kuvvetli yağışa dayanamadı İzle

-Yıkılan ev ve moloz detayları

-Sokak tabelasından detay



( BALIKESİR )-85. Sokak'taki tarihi binanın ikinci katının duvarı kuvvetli yağışa dayanamayarak çöktü BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağmurda tarihi bir binanın duvarı çöktü. Aynı sokakta bulunan birçok tarihi kerpiç bina da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya Gazi İlyas Mahallesi 85. Sokak'taki tarihi binanın ikinci katının duvarı kuvvetli yağışa dayanamayarak çöktü. Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöken binanın etrafında tedbir alındı. Aynı sokakta bulunan birçok kerpiç bina da yağıştan olumsuz etkilendi. Bu binalar da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyalar. Yıkılan bina sebebiyle 85. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

