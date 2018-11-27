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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tarihi ev alevlere teslim oldu...Binada bulunan tüplerin patlama anı kamerada

Tarihi ev alevlere teslim oldu...Binada bulunan tüplerin patlama anı kamerada

yangından görüntü

Ahşap Ev Patlama Anı Yangın Yeri Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-alevlerden görüntü
-patlama anı görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Evde bulunan tüplerin patlamasıyla da alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İnegöl’ün İsaören Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Koraltan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede ahşap olan evi sardı. İlk kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden aile durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine ekipler gelene kadar ahşap ev tamamen alevlere teslim oldu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında korku dolu anlar yaşandı. Patlama anı ise saniye saniye cep telefonuyla böyle kaydedildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. Yangın sonucu iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
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