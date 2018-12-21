Tarihi eserlerin taşınmasında görevli işçiler AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BATMAN
Tarihi eserlerin taşınmasında görevli işçiler AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BATMAN - İşçilerin çalışma görüntüleri - İşçilerin halay çekmesi - İşçilerin fotoğrafları incelemesi - İşçilerin fotoğrafları oylaması - İşçilerden Veysel Yılmaz ve Abdulbaki Öztek'in konuşmaları - DetaylarTarihi eserlerin taşınmasında görevli işçiler AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Batman 'ın Hasankeyf ilçesinde sudan etkilenecek tagrihi ve kültürel eserlerin taşınma ve güçlendirmesinde görevli işçiler, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBATMAN (AA) - Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Batman 'ın Hasankeyf ilçesinde sudan etkilenecek tagrihi ve kültürel eserlerin taşınma ve güçlendirmesinde görevli işçiler, Anadolu Ajansı'nın(AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA foto muhabirleri ve muhabirler tarfından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen işçiler, haber kategorisinde iki fotoğraf için oy kullandı.İşçilerden Veysel Yılmaz, Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu ile Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğraflarına oy verdi.Fotoğrafların hepsinin bir birinden güzel olduğunu belirten Yılmaz, "Oyladığım fotoğraf gerçekten beni duygulandırdı. O duyguyu hissettiriyor. Fotoğrafı çekeni tebrik ediyorum. Taşıma işlemi de mühendislik bakımından önemli bir çalışma. O yüzden onları oyladım." dedi. İşçilerden Abdulbaki Öztek de haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" ile Khaled Akasha'nın, "Doğu Guta'nın Bebekleri" fotoğrafına oy verdi.AA muhabirlerini kutlayan Öztek, "Fotoğraflar çok güzel, çok beğendik. Hasankeyf'in taşınması fotoğrafı da var. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf, çok güzel bir manzara." ifadelerini kullandı.