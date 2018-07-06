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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser operasyonu - MUĞLA

Tarihi eser operasyonu - MUĞLA

- Milas adliyesi detay - Operasyon detay - Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışı Muğla 'da tarihi eser operasyonu - Operasyonda 13 kişi gözaltına alındıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 13 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada ikişer dedektör ve aydınlatma aparatı, 7 sikke, toprak vazo ile metal obje ele geçirildi.

Kaçak Akalan Harekete Geç Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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